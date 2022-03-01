Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Китай призывает Россию и Украину урегулировать конфликт путем переговоров, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба китайского МИД.

«В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению», — сказал он.

1 марта постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что переговоры между Москвой и Киевом служат «окончательным» способом решения украинского кризиса. Кроме того, он призвал международное сообщество создавать благоприятные условия для этого диалога и политического урегулирования.

28 февраля в Гомельской области на белорусско-украинской границе состоялись переговоры России и Украины. Встреча длилась около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса.