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Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Глава МИД КНР Ван И призвал Россию и Украину урегулировать конфликт путем переговоров

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Китай призывает Россию и Украину урегулировать конфликт путем переговоров, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба китайского МИД.

«В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению», — сказал он.

1 марта постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что переговоры между Москвой и Киевом служат «окончательным» способом решения украинского кризиса. Кроме того, он призвал международное сообщество создавать благоприятные условия для этого диалога и политического урегулирования.

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Алина Гончарова
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