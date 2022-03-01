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В России запустили ресурс для борьбы с фейками

Вице-премьер Чернышенко заявил о запуске ресурса с проверенной информацией на фоне фейков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф» с проверенной информацией на фоне фейков и слухов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ.

Чернышенко заявил, что сервис будет работать по аналогии с известным российским сайтом «Стопкоронавирус.рф», который предоставляет информацию о COVID-19. «Новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», — добавил вице-премьер. Он уточнил, что решение о запуске «Объясняем.рф» принял председатель правительства Михаил Мишустин.

На портале для борьбы с фейками публикуются актуальные материалы для граждан, связанные в том числе с работой транспорта, учебных заведений, ценами на продукты и так далее. Помимо того, на нем приводятся разоблачения недостоверной информации. Чернышенко уточнил, что на ресурсе также будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы.

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Ранее стало известно, что Роскомнадзор восстановил замедление работы социальной сети Twitter на стационарных компьютерах. Причиной, как заявили в регуляторе, стало распространение ложной информации о ситуации на Украине.

28 февраля сообщалось, что в Госдуме задумались о введении в России наказания за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. С такой инициативой выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением, в ходе которого объявил о начале операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что целью спецоперации является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Олег Давыдов
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