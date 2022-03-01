В России запустили ресурс для борьбы с фейками

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф» с проверенной информацией на фоне фейков и слухов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ.

Чернышенко заявил, что сервис будет работать по аналогии с известным российским сайтом «Стопкоронавирус.рф», который предоставляет информацию о COVID-19. «Новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», — добавил вице-премьер. Он уточнил, что решение о запуске «Объясняем.рф» принял председатель правительства Михаил Мишустин.

На портале для борьбы с фейками публикуются актуальные материалы для граждан, связанные в том числе с работой транспорта, учебных заведений, ценами на продукты и так далее. Помимо того, на нем приводятся разоблачения недостоверной информации. Чернышенко уточнил, что на ресурсе также будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор восстановил замедление работы социальной сети Twitter на стационарных компьютерах. Причиной, как заявили в регуляторе, стало распространение ложной информации о ситуации на Украине.

28 февраля сообщалось, что в Госдуме задумались о введении в России наказания за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. С такой инициативой выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением, в ходе которого объявил о начале операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что целью спецоперации является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.