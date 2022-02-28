В Госдуме задумались о наказании за фейки о Вооруженных силах России

В Госдуме задумались о введении в России наказания за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. С таким предложением выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

По словам депутата, недостоверные сообщения о российских военнослужащих деморализуют общество, подрывают доверие к российской армии и силовым структурам, а также наносят удар по родным и близким бойцов. «Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций», — отметил Пискарев.

Парламентарий напомнил, что в российском законодательстве, как в уголовном кодексе, так и в административном, есть ответственность за распространение заведомо ложных данных. Он предложил дополнить ее положением об ответственности за «искажение цели, роли и задач российских вооруженных сил, а также других формирований во время специальных военных и иных операций».

Пискарев добавил, что если его инициативу поддержат коллеги, то он внесет ее на рассмотрение в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил американской компании Google письмо с требованием ограничить доступ к рекламе, под видом которой передается недостоверная информация о специальной военной операции в Донбассе. В частности, речь шла о материалах, которые содержали сведения о якобы многочисленных жертвах среди российских военных и гражданского населения Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Как подчеркнул глава государства, целью спецоперации является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.