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Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверной рекламе

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу о «многочисленных жертвах» на Украине

Фото: Alizée Baudez / Unsplash

Роскомнадзор направил руководству американской компании Google письмо с требованием ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные данные о специальной военной операции в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что на некоторых интернет-ресурсах специалистами были выявлены факты показа недостоверной общественно значимой информации, опубликованной в рамках контекстной рекламы Google Ads. В частности, речь идет о материалах, которые содержали сведения о якобы многочисленных жертвах среди российских военных, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции в Донбассе.

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Также Роскомнадзор напомнил владельцам российских интернет-ресурсов и рекламных сетей о наказании за распространение контекстной рекламы, которая содержит ложную информацию. За такое правонарушение им грозит административный штраф в размере до пяти миллионов рублей.

«На основании требований Генеральной Прокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация», — подчеркнули в регуляторе. Уточняется, что материалы по этим делам будут передавать в Следственный комитет России, чтобы привлечь владельцев ресурсов к уголовной ответственности.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, она стала ответом на просьбы о военной помощи, поступившие от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Путин отметил, что в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Целью происходящего, как уточнил президент России, является защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

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Евгения Наумова
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