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В России применили «Искандеры» на учениях

Расчеты ОТРК «Искандер-М» отработали уничтожение базы условного противника на учениях

Фото: Минобороны России / ТАСС

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» применили на учениях Центрального военного округа (ЦВО). Расчеты ОТРК отработали уничтожение цели на дальности более 300 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Практические действия отработали на Тоцком полигоне. По замыслу учений, личный состав совершил марш в указанный район и развернул ОТРК. После этого расчеты выполнили условные пуски по объектам условного противника. Это позволило уничтожить его инфраструктуру.

Координаты целей получили с помощью беспилотников «Орлан-10». В учениях задействовали около 40 единиц техники и более 500 военнослужащих.

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В феврале «Известия», ссылаясь на источники в оборонном ведомстве, сообщили, что в России появится новая бригада с ОТРК «Искандер-М». Новое подразделения сформируют в Восточном военном округе.

В январе командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округ поступят новые ОТРК. В 2022 году ЦВО усилит два дивизионных комплекта «Искандер-М».

В июне 2021 года источники в оборонном ведомстве рассказали о новых ракетах для ОТРК «Искандер». Высокоманевренные боеприпасы смогут уходить от противоракет противника.

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Даниил Иринин
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