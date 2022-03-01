Кустурица высказался о назначении на должность режиссера Театра Российской армии

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что не планировал возглавить Центральный театр российской армии. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Назначенный на должность главного режиссера учреждения культуры Кустурица рассказал в интервью, что хотел ограничиться созданием нескольких спектаклей в качестве постановщика.

Ранее в феврале 2022 года стало известно о том, что Эмир Кустурица принял приглашение от министра обороны России Сергея Шойгу возглавить Центральный театр российской армии. Позже кинематографист рассказал, что репертуар театра будет изменен, а к репетициям он приступит до конца 2022 года.

Писатель Захар Прилепин, в свою очередь, назвал решение Шойгу фантасмагоричным. Он также посчитал это остроумным и призвал исправлять ситуацию, в которой «умные патриоты истреблены как класс», и заявил, что возглавить театр может лишь серб.