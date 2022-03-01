Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения с российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от иностранных интернет-сервисов YouTube и TikTok снять ограничения с российских СМИ RT и Sputnik в Европе. Заявление доступно на официальном сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik», — говорится в заявлении.

В ведомстве посчитали ограничительные меры в отношении платформ цензурой. «Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее 1 марта социальная сеть TikTok заблокировала на территории Европейского союза (ЕС) страницы RT и Sputnik. В тот же день к аналогичным мерам пришла компания Google, владеющая платформой YouTube. Отмечалось, что YouTube-каналы указанных российских СМИ в ближайшее время также будут заблокированы. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины.

27 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.