Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения с российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от платформ YouTube и TikTok снять ограничения с RT и Sputnik

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор потребовал от иностранных интернет-сервисов YouTube и TikTok снять ограничения с российских СМИ RT и Sputnik в Европе. Заявление доступно на официальном сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik», — говорится в заявлении.

В ведомстве посчитали ограничительные меры в отношении платформ цензурой. «Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее 1 марта социальная сеть TikTok заблокировала на территории Европейского союза (ЕС) страницы RT и Sputnik. В тот же день к аналогичным мерам пришла компания Google, владеющая платформой YouTube. Отмечалось, что YouTube-каналы указанных российских СМИ в ближайшее время также будут заблокированы. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины.

27 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе
В Европе признали собственный ущерб от санкций против России
Германия решила побыстрее отказаться от российского газа
Стройотрасль назвали спасением для российской экономики
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.