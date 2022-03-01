Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

TikTok заблокировал аккаунты некоторых российских СМИ

Соцсеть TikTok заблокировала на территории Евросоюза аккаунты RT и Sputnik

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Социальная сеть TikTok заблокировала на территории Европейского союза (ЕС) страницы некоторых российских СМИ, включая RT и Sputnik. Об этом 1 марта сообщил в Twitter репортер американской радиостанции NPR Бобби Аллен.

«Представитель TikTok подтвердил NPR, что аккаунты СМИ, поддерживаемых российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории Евросоюза», — написал журналист. Названия других изданий, подвергшихся ограничению доступа в TikTok, не приводятся.

Как сообщает РИА Новости, корреспонденты агентства в Испании и Германии подтвердили, что профили RT и Sputnik в этих странах не работают.

Ранее стало известно, что американская компания Meta (бывшая Facebook) пообещала ограничить доступ к телеканалам RT и Sputnik на территории ЕС. Вице-президент организации Ник Клегг заявил, что Meta «получила запросы от ряда правительств и ЕС предпринять меры в отношении российских государственных СМИ». Перед этим главы МИД Евросоюза договорились запретить вещание RT и Sputnik на территории ЕС.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине
В ДНР назвали дату полного окружения Мариуполя
Адвокат предсказал негативные последствия исключения России из Интерпола
В работе Instagram произошел сбой
Россия закрыла небо для авиакомпаний еще одной европейской страны
Украинка рассказала о проблемах при переезде в Москву
TikTok заблокировал аккаунты некоторых российских СМИ
В России запатентовали технологию для лазерной техники
Российские полицейские задержали сбившего сотрудника ДПС водителя Ford Mustang
Россиян попросили воздержаться от поездок за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.