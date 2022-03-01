WBA исключит российских и белорусских спортсменов из рейтингов

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтинговых списков. Об этом сообщается на сайте организации.

О решении стало известно во вторник, 1 марта. При этом действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус. Мера является временной и будет пересматриваться ежемесячно.

Организация не планирует отстранять боксеров от участия в турнирах, но на ринг их будут допускать только под нейтральным флагом и без гимна. К менеджерам и командам, которые нарушат это правило, будут применены санкции, какие не уточняется.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Это коснется фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека.

