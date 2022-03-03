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Объявленный погибшим во время операции на Украине российский военный остался жив

Командир кузбасского СОБРа Огий, которого считали погибшим на Украине, остался в живых

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Командир кузбасского СОБРа Константин Огий, который был объявлен погибшим во время операции на Украине, остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «360» со ссылкой на заявление отделения Российского союза ветеранов Афганистана в Новокузнецке.

Российский военный в составе колонны попал в огневую засаду, из-за подрыва машины несколько человек погибли, но полковник и пять его подчиненных дали отпор и спаслись в лесу.

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Отмечается, что выйти из окружения им помог местный житель. В настоящее время командир СОБРа уже находится в расположении российских войск.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о первых потерях среди чеченских военных в ходе российской специальной операции по защите Донбасса — погибли два чеченских солдата. О гибели российских военнослужащих сообщали и губернаторы Астраханской и Ульяновской областей, а также глава Калмыкии.

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Марина Совина
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