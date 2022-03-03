Объявленный погибшим во время операции на Украине российский военный остался жив

Командир кузбасского СОБРа Константин Огий, который был объявлен погибшим во время операции на Украине, остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «360» со ссылкой на заявление отделения Российского союза ветеранов Афганистана в Новокузнецке.

Российский военный в составе колонны попал в огневую засаду, из-за подрыва машины несколько человек погибли, но полковник и пять его подчиненных дали отпор и спаслись в лесу.

Отмечается, что выйти из окружения им помог местный житель. В настоящее время командир СОБРа уже находится в расположении российских войск.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о первых потерях среди чеченских военных в ходе российской специальной операции по защите Донбасса — погибли два чеченских солдата. О гибели российских военнослужащих сообщали и губернаторы Астраханской и Ульяновской областей, а также глава Калмыкии.

