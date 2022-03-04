В СПЧ прокомментировали новый закон о фейках

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод прокомментировали новый закон о фейках. По его мнению, к серьезной ответственности могут быть привлечены журналисты, которые опубликовали ложные сведения из-за невнимательности. Его слова передает «Радиоточка НСН» в Telegram.

Брод предостерег, что пострадать от нового закона могут журналисты, которые совершили ошибки ненамеренно. «Есть определенные риски, когда за фейки может приниматься непроверенная информация, когда издание совершило чисто техническую ошибку, перепутав, например, цифры или географическое название. Когда дается своя интерпретация события. Когда это было сделано без умысла, без желания дезинформировать граждан», — высказался член СПЧ.

По его мнению, подобные случаи непреднамеренного нарушения закона журналистами могут привести к серьезной ответственности. «К сожалению, такая информация может быть истолкована как фейк, и к ответственности могут быть привлечены журналисты, руководители изданий», — отметил Брод.

4 марта комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об уголовном наказании и штрафах за фейки о Вооруженных силах России, а также за призывы к санкциям в отношении страны.

Согласно закону, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы. За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале операции по защите Донбасса. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.