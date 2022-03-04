«Эхо Москвы» удалит все аккаунты в соцсетях и отключит сайт

Радиостанция «Эхо Москвы» удалит все корпоративные аккаунты в социальных сетях и отключит сайт. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

«В связи с ликвидацией "Эха Москвы", мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», — говорится в сообщении редакции.

Ранее 3 марта стало известно, что большая часть совета директоров «Эха Москвы» проголосовала за ликвидацию радиостанции и сайта, после чего было принято соответствующее решение.

1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. До этого сообщалось об отключении радиостанции от эфира. По словам главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, редакция категорически не согласна с требованиями Генпрокуратуры.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале операции в Донбассе. По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.