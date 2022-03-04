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Семье погибшего на Украине российского военного окажут помощь

Губернаторы Якутии и Забайкалья выразили соболезнования семьям погибших на Украине военных

Фото: Telegramm-канал Айсена Николаева

Губернаторы Якутии и Забайкалья выразили соболезнования семьям российских военных, которые погибли во время проведения специальной операции на Украине.

Как написал в своем официальном Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев, погиб 22-летний житель города Томмот Алданского района Александр Иванов. После прохождения срочной службы Иванов остался в армии и перешел на контрактную службу в Амурской области, откуда был призван. Его семье окажут необходимую помощь, отметил губернатор.

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28 февраля

Глава Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования и поддержку семье военного из Читы Ильи Бульдина. Он также напомнил о важности и необходимости взаимопомощи для всех.

3 марта стало известно, что на Украине погибли двое военных из Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников пообещал оказать семьям всестороннюю поддержку. 2 марта Министерство обороны России впервые раскрыло потери российских войск — по утверждению ведомства, с 24 февраля число погибших составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его словам, она стала ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

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Сергей Истомин
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