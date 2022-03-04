В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым

Заявление Microsoft о приостановке продажи товаров и предоставления услуг из-за ситуации с Украиной вызвано тенденцией ухода других крупных компаний из России, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Пока рано говорить о том, к чему приведут планы Microsoft уйти из России, такое решение депутат КПРФ Александр Ющенко назвал предсказуемым.

«Заявить об уходе и уйти — это немножко разные вещи. Сейчас все взяли знамена, но начали чесаться после этого, потому что это по всем бизнесам видно. Если Microsoft уходит, это предсказуемо, ничего в этом удивительного нет», — считает парламентарий.

По словам президента компании Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), решение связано с санкциями, которые ввели страны Евросоюза, США и Великобритании.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи товаров и услуг Microsoft в России», — заявил бизнесмен. Он добавил, что корпорация работает над кибербезопасностью Украины.

Как сообщили источники издания GameMAG, компания продолжит свою работу и останется в стране, но пересмотрит ценовую политику. Александр Ющенко считает, что такой шаг Microsoft даст импульс для создания и распространения отечественного программного обеспечения. Он добавил, что обсуждалась идея частичной легализации торрентов в России, если продукты компании будет невозможно приобрести лицензионно.

«Потерять рынок никто не хочет. Могу привести в пример разные крупные французские, итальянские компании, которые заявить заявили, но не уходят. Надо было сделать еще вчера и создать конкурентоспособную базу IT-компаний. Недаром [премьер-министр Михаил] Мишустин принял определенные льготы для IT-компаний», — пояснил депутат.

То, что свои компании надо создавать — это факт Александр Ющенко депутат Госдумы

Среди продуктов Microsoft — операционная система Windows, которая используется на 88,3 процентах компьютеров, подключенных к интернету в России. Также компания предоставляет серверное ПО Exchange, программы Office, сервисы видеосвязи Teams и Skype.

