Тренер сборной России оценил победу Непряевой в Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победу Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Господь распорядился так, чтобы Наташа выиграла и завоевала долгожданный трофей. Она к этому долго шла и заслужила своими победами!» — заявил Бородавко. Он отметил, что поначалу было тяжело находиться в ожидании, но потом получилось отпустить ситуацию.

5 марта Непряева досрочно завоевала Большой хрустальный глобус в сезоне-2021/2022. Это стало известно после того, как на этапе в норвежском Осло прошел марафон классическим стилем. Главная соперница россиянки шведка Эбба Андерссон заняла девятое место и потеряла шансы догнать Непряеву.

На Олимпийских играх в Пекине Непряева завоевала серебро в скиатлоне, золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Также в 2022 году она стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневки «Тур де Ски».