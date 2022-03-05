Призванных на сборы резервистов не будут отправлять на Украину

Россия не планирует задействовать привлеченных на сборы резервистов в операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент также поблагодарил добровольцев, желающих принять участие в операции вооруженных сил на Украине, однако добавил, что их помощь не требуется.

Путин добавил, что в спецоперации не будут участвовать солдаты срочной службы. На всем протяжении боевых действий в них будут участвовать только профессионалы — офицеры и контрактники.

В субботу, 5 марта, глава государства заявил, что уничтожение военной инфраструктуры Украины, бывшее одной из целей операции по демилитаризации страны, почти завершено.