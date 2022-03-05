Путин пообещал не отправлять призывников и резервистов на Украину

Резервисты и срочники не будут участвовать в спецоперации России на Украине, в ней принимают участие только профессиональные военные. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслируется на канале «Россия 24».

Путин заверил, что в спецоперации участвуют только обученные военные — офицеры и контрактники. «Призывников нет ни одного, и мы не планируем это [отправлять на Украину] делать», — пообещал российский президент.

Глава государства также отметил, что российские власти не собираются задействовать резервистов, которых призывают на сборы. Ранее Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.