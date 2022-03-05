Минобороны России опубликовало видео с брошенной украинской военной техникой

Министерство обороны России показало видео с брошенной украинской военной техникой в Харьковской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видны покрытые снегом боевые машины. Внутри техники украинские войска оставили документы, боеприпасы, средства связи, а также оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Россия и Украина провели первый этап переговоров 28 февраля. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Вторая встреча состоялась 3 марта.