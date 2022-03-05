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Минобороны России опубликовало видео с брошенной украинской военной техникой

Минобороны РФ показало кадры с брошенной украинской военной техникой в Харьковской области

Министерство обороны России показало видео с брошенной украинской военной техникой в Харьковской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видны покрытые снегом боевые машины. Внутри техники украинские войска оставили документы, боеприпасы, средства связи, а также оружие.

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Россия и Украина провели первый этап переговоров 28 февраля. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Вторая встреча состоялась 3 марта.

Никита Абрамов
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