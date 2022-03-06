Центробанк прокомментировал прекращение работы Visa и Mastercard

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — подчеркнули в ЦБ.

Отмечается, что держатели карт смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами и переводить средства с карты на карту. Однако трансграничные операции (оплата покупок в иностранных интернет-магазинах или использование карт за рубежом) будут недоступны.

Тем, кто отправляется в поездки за границу, в ЦБ рекомендовали брать с собой наличную валюту и карту «МИР», которую принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

6 марта Visa и MasterCard объявили об остановке операций в России. Выпущенные в стране карты этих платежных систем перестанут работать за рубежом, а выпущенные за границей карты прекратят работу в России. При этом, по данным Альфа-банка, карты Mastercard и Visa будут работать в прежнем режиме во всем мире еще 3 дня.