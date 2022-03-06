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Россиянам назвали срок продолжения прежней работы карт Visa и Mastercard

Альфа-банк сообщил, что карты Visa и Mastercard из России будут работать по миру 3 дня

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянам назвали срок продолжения прежней работы карт Visa и Mastercard. По данным Альфа-банка, карты будут работать во всем мире как обычно еще 3 дня, передает РИА Новости.

«Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — все будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard Альфа-Банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей — временно нет. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные», — говорится в сообщении.

Ранее Visa объявила, что в настоящее время работает над прекращением всех транзакций на территории России. Аналогичное заявление сделала американская Mastercard.

Марина Совина
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