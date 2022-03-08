Япония назвала Курильские острова своей «исконной территорией»

Позиция Японии по поводу южной части Курильских островов остается неизменной, Токио считает эти территории «исконно японскими». Об этом заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

По его словам, на южную часть Курил, которую в Токио называют Северными территориями, распространяется суверенитет Японии.

Агентство отмечает, что ранее Япония не использовала термин «исконные территории». Новое определение прозвучало вскоре после слов директора департамента Европы японского МИД Хидэки Уямы об «оккупации» южных Курильских островов Россией.

7 февраля посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов. Он также упомянул ситуацию на Украине, заявив, что для России пренебрежение суверенитетом другого государства не является чем-то новым.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, США поддерживают претензии Японии к российским островам, так как это выгодно для Вашингтона. Она также обвинила Токио в искусственном нагнетании истерики вокруг Курил.

В свою очередь российский посол в Японии Михаил Галузин отметил, что страна не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он отметил легитимность территориальной юрисдикции России над этой частью островов, а также призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» западных стран.

