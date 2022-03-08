Политолог оценил значимость переговоров Лаврова и Кулебы

Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы 10 марта на Анталийском форуме в Турции — это более значимое событие, чем переговоры делегаций в Белоруссии, рассказал «Ленте.ру» исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на трехсторонней встрече в Анталье с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу не станут прорывными, но их значимость можно оценить высоко, поскольку они могут стать предпосылкой для организации встречи президентов стран, считает политолог.

«Это хороший знак, любые переговоры лучше боевых действий. Следующий высший уровень после министров иностранных дел уже непосредственно президенты. Несмотря на то, что переговоры будут на полях, на самом деле понятно, что эти поля гораздо важнее всего остального, что будет происходить в Анталье в этот период. Это более высокий уровень, чем те делегации, которые были представлены в трех раундах встреч в Белоруссии. Это хорошая возможность для того, чтобы очертить контуры будущих отношений между странами», — полагает он.

Требования России

Финальной точкой спецоперации должна стать встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но когда именно она состоится — пока судить сложно, считает Станислав Бышок. После того, как Москва четко сформулировала требования к Украине, Киев изменил свою риторику, заявив, что готов обсуждать вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. Также Владимир Зеленский добавил, что после начала спецоперации охладел к вопросу вступления страны в НАТО.

Президент Зеленский сказал, что готов обсуждать вопрос признания Крыма и ДНР и ЛНР. Это не значит, что он готов признать, но обсуждение — это новый шаг, которого раньше не было, он не стоял на украинской повестке Станислав Бышок Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук

«Когда говорят, что на Украине какая-то не такая власть и нужно говорить с правильной властью, в любом случае надо помнить, что есть официальные лица и легитимный президент. Пока есть такая власть, с ней и будут обсуждать. Если есть глобальные сложности, связанные с санкциями со стороны многих компаний многих стран мира, то это глобальная история, которую трудно завершить. Здесь же есть конкретные боевые действия и конкретные люди, чьи жизни надо спасать в этот период. Поэтому важнее даже эти маленькие шаги, чем попытки как-то восстановить отношения с миром в целом», — утверждает политолог.

Прекращение боевых действий, демилитаризация Украины, признание ДНР и ЛНР, а также Крыма —это уже понятные всем сторонам и вполне реализуемые требования Станислав Бышок Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук

Планы провести встречу глав МИД России и Украины подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, она состоится 10 марта на полях Анталийского дипломатического форума.

7 марта в Беловежской Пуще закончился третий раунд переговоров делегаций России и Украины. Он продолжался около трех часов. Представитель российской стороны Владимир Мединский заявил, что встреча не оправдала ожиданий.