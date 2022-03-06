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Премьер Италии заявил о принадлежности Украины «европейской семье»

Премьер Италии Драги: Рим поддерживает принадлежность Украины «европейской семье»
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Павел Бедняков / Globallookpress.com

Премьер Италии Марио Драги провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку и солидарность, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя итальянского правительства.

Во время телефонного разговора Драги заявил, что специальная операция России на Украине «затрагивает гражданские лица и объекты атомной инфраструктуры». «Политик обещал оказывать помощь Украине и ее населению. Он также подтвердил, что Рим поддерживает принадлежность Украины европейской семье», — говорится в сообщении.

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Ранее Италия потребовала немедленного отвода российских войск c Украины. Российский президент Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции на Украине. До этого власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили у Москвы помощи. В ходе спецоперации российские власти «стремятся к демилитаризации и денацификации Украины».

Марина Совина
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