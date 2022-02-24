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Италия потребовала немедленного отвода российских войск c Украины

Премьер Италии заявил о готовности страны участвовать в укреплении восточного фланга НАТО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская сторона должна немедленно отвести свои войска с Украины. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

«Действия российских властей в последние дни делают [диалог] невозможным. Италия и ЕС, а также все союзники требуют от президента [России] Владимира Путина немедленно прекратить кровопролитие и отвести вооруженные силы за международно признанные границы Украины», — сказал Драги, отметив готовность страны участвовать в укреплении восточного фланга НАТО.

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22 февраля

Ранее ряд стран мира вызвали послов России в связи с военной операцией в Донбассе. Так, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вызвала российского посла Андрея Келина, чтобы он дал объяснения по поводу военной операции Москвы. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси также вызвал российского посла, чтобы выразить ему осуждение в отношении действий Москвы на Украине. Похожую позицию высказали российскому послу в МИД Италии. Посла России вызвали также в МИД Венгрии.

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Анжелика Бережная
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