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Ряд стран заявили послам России об осуждении ситуации на Украине

МИД Британии, Венгрии, Италии и Японии вызвали послов России из-за ситуации на Украине
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Ряд стран мира вызвали послов России в связи с военной операцией в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вызвала российского посла Андрея Келина, чтобы он дал объяснения по поводу военной операции Москвы. Она подчеркнула, что Лондон намерен ввести жесткие санкции против российской стороны и сплотить государства для поддержки Киева.

Reuters пишет, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси также вызвал российского посла, чтобы выразить ему осуждение в отношении действий Москвы на Украине. Похожую позицию высказали российскому послу в МИД Италии. Посла России вызвали также в МИД Венгрии. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто осудил шаги РФ и проинформировал дипломата о позиции Венгрии по ситуации на Украине. «Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет частью совместного ответа ЕС», — подчеркнули в Будапеште.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

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Виктория Кондратьева
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