Макрон усомнился в мирном урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в мирном урегулировании конфликта России и Украины, передает РИА Новости.

По словам Макрона, в ближайшее время политическое решение найдено не будет, а переговоры не помогут выйти из кризиса. «Дискуссии с президентом (России Владимиром — прим. «Ленты.ру») Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины», — отметил он.

Макрон также добавил, что переговоры проходят «в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться». Он отметил, что Франция, Германия, Европа «сделали все, чтобы избежать войны» и подчеркнул, что Европа планирует вводить новые санкции против РФ, на которые Москва будет отвечать контрсанкциями.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что санкции откроют поле для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.