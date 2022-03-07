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В Германии выразили надежду на дипломатическое регулирование ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду, что санкции помогут урегулировать ситуацию на Украине

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что санкции откроют поле для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас мы должны надеяться на то, что наша ясная позиция, наши санкции, которые мы экономически очень тщательно, в течение многих недель и месяцев готовили, произвели впечатление, чтобы немного приоткрылось поле для дипломатических усилий», — объяснил он.

Ранее Олаф Шольц заявил, что решение продолжить поставки энергоресурсов из России было принято, потому что нельзя их заменить в одночасье.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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