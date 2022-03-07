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Канцлер ФРГ заявил о необходимости продолжить бизнес с российскими компаниями

Канцлер ФРГ Шольц сообщил о принятом решении продолжить поставки энергоресурсов из России

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Принято решение продолжить поставки энергоресурсов из России, потому что нельзя их заменить в одночасье. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Германии.

По его словам, из-под санкций умышленно были выведены российские компании, обеспечивающие поставки энергоносителей, потому что в настоящее время нет другого способа обеспечить Европу ресурсами для производства тепла, для транспорта, электроснабжения и промышленности. Бизнес с российскими компаниями в этой области будут продолжать, но параллельно будет идти поиск альтернативы российской энергии, отметил канцлер.

Он приветствовал санкции, введенные против России на фоне специальной операции на Украине, которые должны «сильно ударить» по ее экономике.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Любовь Ширижик
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