Apple представила iPhone SE

Apple провела свою первую презентацию в 2022 году. Как обычно она проходила в онлайн-формате без приглашенных журналистов. Трансляция доступна на сайте компании.

Изначально пользователи из России не могли зайти на страницу с трансляцией, однако позже компания сняла ограничения.

iPhone

На презентации Apple показала новые цвета iPhone 13 и 13 Pro. Смартфоны теперь выпускаются еще и в зеленом цвете. Больше никаких изменений с этими смартфонами не представили. Продажи смартфонов в новых расцветках начнутся в пятницу, 11 марта.

Также компания представила iPhone SE 3 поколения. Устройство выпускается в таком же дизайне, как и прошлое поколение. Среди изменений — более прочное стекло спереди и сзади, чип Apple A15 и поддержка 5G. Продажи iPhone SE третьего поколения начнутся в США 18 марта по цене 429 долларов.

О продажах в России не сообщается

iPad

Apple обновила и iPad air. Как и в случае с iPhone SE, внешне планшет не изменился. Однако теперь он имеет процессор Apple M1, который устанавливается в iPad Pro и MacBook. По заявлению компании, он вдвое быстрее Windows-ноутбука за аналогичную стоимость.

iPad Air получил новую 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой функции «В центре внимания», которая регулирует угол обзора камеры, чтобы удерживать людей в центре кадра. Стоимость планшета осталась прежней — 599 долларов. Продажи стартуют 18 марта.

Mac Studio

Компания расширяет линейку чипов M1, и теперь кроме Max и Pro в ней появился M1 Ultra. Процессор получил 20 ядер, 16 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Графический чип имеет 64 ядра, а также имеется 128 гигабайт оперативной памяти и 48 гигабайт видеопамяти.

На базе этого чипа представлен компьютер Mac Studio. По заявлению Apple, компьютер на 60 процентов быстрее Mac Pro с 28-ядерным Intel Xeon и в 3,8 раза быстрее 27-дюймового iMac с Intel Core i9. В дополнение к компьютеру Apple выпустила 27-дюймовый 5K-монитор Studio Display.

iPhone 13 Pro Фото: Apple

Стоимость Mac Studio с чипом M1 Max составляет 1999 долларов, с M1 Ultra — 3999. Монитор Studio Display стоит 1599 долларов. Продажи начнутся 18 марта.

Новые устройства не будут доступны в России

В начале марта Apple объявила, что приостанавливает продажу своих устройств в России. Компания объявила о прекращении поставок партнерам и закрыла собственный онлайн-магазин в стране.

«Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы приостановили экспорт через все каналы сбыта. Также вводятся ограничения на работу Apple Pay и других сервисов», — говорится в заявлении.

До сих пор неизвестно, речь о полной блокировке работы сервиса или о прекращении работы с банками, попавшими под санкции. Это решение было принято на фоне введения санкций в отношении России и событий на Украине.