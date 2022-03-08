«Роскосмос» выведет на орбиту частные российские спутники вместо OneWeb

«Роскосмос» выведет на орбиту частные российские спутники вместо спутников OneWeb и сделает это до конца года «практически бесплатно». Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, госкорпорация для таких запусков будет использовать ракеты-носители «Союз-2», выведенные из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb. Поэтому госкорпорация предоставит российским частным компаниям возможность практически бесплатной доставки на орбиту космических аппаратов. Об этом сообщает директор госструктуры Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. С его слов, десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли будут отправлены на целевые орбиты до конца года.

Помимо этого, частным российским космическим компаниям и стартапам будет предоставлен доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Он приказал прекратить подготовку к старту, снять со стартового комплекса ракету и вернуть в технический комплекс, а космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию.