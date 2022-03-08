Стыковой матч отбора к ЧМ между Шотландией и Украиной перенесли на июнь

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла на июнь стыковой матч отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре между Шотландией и Украиной. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч должен был пройти 24 марта в Глазго. При этом другая полуфинальная встреча между сборными Уэльса и Австрии пройдет по расписанию.

Ранее сообщалось, что ФИФА решила перенести стыковой матч ЧМ-2022 между командами Украины и Шотландии на лето. Самая вероятная дата встречи — 4 июня. Футбольная ассоциация Шотландии уже получила соответствующее уведомление.

8 марта ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира. В последнем стыковом матче команда Польши встретится с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

