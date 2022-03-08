Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бюро оргкомитета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение о том, что сборная Польши выходит в финал пути B, который запланирован на 29 марта 2022 года», — говорится в заявлении организации. В последнем стыковом матче команда Польши встретится с лучшим в паре Швеция — Чехия.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Также сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.