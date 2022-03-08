Экономист оценил решение о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет

Точечные выплаты для семей с низкими доходами, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет, станут хорошей поддержкой для этой категории россиян, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, Александр Абрамов. Он предположил, что сумма выплат будет такой же, как во время ковидных мер поддержки населения.

Решение президента России Владимира Путина о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет, о котором он заявил в поздравлении российских женщин с 8 марта, экономист Александр Абрамов оценил как возможность для граждан страны, которые получат их, сохранить финансовую уверенность.

«Очень правильная мера. В основном наличие детей в семьях делает эти семьи обычно менее финансово состоятельными – так устроена жизнь. Это нормальные точечные выплаты, которые помогут многим семьям сохранять спокойствие в нынешние сложные времена», — считает он.

Такая финансовая поддержка — очень точечная, она затрагивает наиболее уязвимые слои населения. По мнению Александра Абрамова, оптимальной суммой была бы выплата десяти тысяч рублей по аналогии с предыдущими мерами поддержки. Он предположил, каким еще категориям граждан власти могут при необходимости оказать поддержку.

«У нас около 20 миллионов человек находятся в состоянии бедности. Семьи с детьми, особенно если в них два и больше ребенка, семьи без одного из родителей, просто семьи с низкими доходами в стране — довольно большой перечень людей».

Важно, чтобы меры поддержки носили точечный характер, чтобы не разбрасывать вертолетные деньги. Такое решение помогает этому Александр Абрамов кандидат экономических наук

Новая мера поддержки будет введена с 1 апреля, а первые выплаты россияне смогут получить в мае.

В своем обращении президент напомнил, что в стране уже действуют ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей с детьми в возрасте до семи лет включительно и беременных. Также помощь получают родители-одиночки с детьми от 8 до 16 лет, для этого в декабре 2021 правительство России выделило дополнительные 14 миллиардов рублей.

