Для нуждающихся россиян придумали источник дополнительного дохода

Прикрепленный к карте «Мир» социальный счет, на который поступают алименты и различные социальные выплаты от государства, дополнят еще одной опцией — проценты на остаток. О такой идее в интервью «Известиям» рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Условия начисления процентов будут привязаны к ключевой ставке ЦБ. В настоящее время процент по такому счету либо не начисляется, либо он минимален. Мамута назвал инициативу хорошим способом поддержки нуждающихся россиян, поскольку он предоставляет гарантированный дополнительный доход в течение года.

К примеру, если процент на остаток будет равен ставке ЦБ по состоянию на 15 февраля (9,5 процента), а на карточке получателя выплат в среднем будет оставаться 10 тысяч рублей, то он будет получать плюс 79 рублей.

Второй инициативой, о которой уже было известно ранее, стал социальный вклад, который будет разрешено открыть малоимущим людям. Проценты по этому вкладу, говорит Мамута, должны быть гарантировано выше ключевой ставки. При этом средства можно пополнять и снимать в любое время, за исключением определенного минимального остатка.

Законопроект в настоящее время обсуждается в Госдуме. Предполагается, что сумма вклада, на который начисляется такой процент, не должна превышать 100 тысяч рублей, хотя ранее говорилось о 50 тысячах рублей, а затем — о 200-300 тысячах.