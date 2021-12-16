Назван максимальный размер вклада для бедных россиян

Максимальный размер специального вклада для россиян с низкими доходами может составить 200-300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его заявления цитирует «Интерфакс».

Ставка по такому вкладу для бедных может быть привязана к инфляции или ключевой ставке Центрального банка. Как напомнил парламентарий, вопрос создания механизма особого продукта обсуждался в конце ноября с представителями регулятора. На данный момент начинаются дискуссии о размере вкладов, которые «требуют соответствующей защиты», отметил депутат.

«Кстати, и мировая практика, насколько мы знаем, существует. Во Франции, например, такие вклады определенным образом защищаются от инфляции, поэтому цифра пока находится в центре внимания», — пояснил он.

Изначально речь шла о сумме в 50 тысяч рублей, но выяснилось, что таких вкладов очень немного, и смысла принимать закон по такой сумме нет. «Сейчас увеличили ее, причем по предложению самого рынка, до 200-300 тысяч. Я думаю, примерно в этих пределах мы остановимся», — рассказал Аксаков.

О предложении ЦБ создать специальные банковские вклады для малообеспеченных россиян в конце осени сообщила зампред регулятора Ольга Полякова. Предполагалось, что человек сможет завести только один такой вклад, а сумма будет ограничена.