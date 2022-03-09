В США обвинили российские власти в незаконном аресте американской баскетболистки

Юрист из США обвинил российские власти в незаконном аресте баскетболистки Бриттни Грайнер

Американский юрист Джонатан Фрэнк считает, что баскетболистка сборной США Бриттни Грайнер была незаконно задержана и арестована в Москве. Об этом сообщает TMZ.

Фрэнк представлял интересы родственников гражданина США Тревора Рида, который был осужден в России на девять лет колонии. Юрист обвинил российские власти в том, что они сфабриковали улики против баскетболистки.

Фрэнк связал истории Рида и Грайнер, однако осужденный в летом 2020-го американский студент отбывает срок за нападение на сотрудников полиции. Баскетболистку арестовали по обвинению в контрабанде наркотических средств. Она была задержана в аэропорту Шереметьево.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.