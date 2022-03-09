Британия изолирует Россию от мира

Глава МИД Британии Трасс призвала полностью отключить Россию от системы SWIFT

Британия ускорит работу с Индией и странами Персидского залива и будет призывать мировое сообщество к полному отключению российских банков от системы SWIFT, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

«Мы знаем, что если [президента России Владимира] Путина не остановить на Украине, это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Поэтому наш ответ [Москве] должен быть быстрее и сильнее — необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран G7 от российской нефти и газа», — призвала глава МИД.

По итогам переговоров с госсекретарем США Трасс также заявила о внешнеполитических планах британского правительства по поиску союзников против России. «Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию», — заявила министр.

Ранее на совместной пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши по поставкам для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины истребителей МиГ-29 через посредничество Вашингтона вызывает тревогу и обеспокоенность у всего Североатлантического альянса.

9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт не будет отказываться от импорта нефти и газа из России по примеру США. «Это будет непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении нас к [антироссийским] санкциям не может быть и речи», — отметил политик.