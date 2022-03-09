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Канада анонсировала выделение дополнительных средств для помощи Украине

Премьер Канады Трюдо заявил, что направит Украине помощь на сумму 38,8 миллиона долларов

Фото: Alberto Pezzali / AP

Канада решила направить Украине дополнительную военную помощь на сумму 50 миллионов канадских долларов (38,8 миллиона долларов США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Сегодня я анонсирую дополнительное выделение 50 миллионов [канадских] долларов на [военное] оборудование, которое мы отправим на Украину в качестве помощи», — сказал он.

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Ранее Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласил его в страну для выступления перед канадским парламентом. Он также сообщил украинскому лидеру о намерении отправить на Украину груз с высокоспециализированной военной техникой.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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