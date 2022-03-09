Канада анонсировала выделение дополнительных средств для помощи Украине

Премьер Канады Трюдо заявил, что направит Украине помощь на сумму 38,8 миллиона долларов

Канада решила направить Украине дополнительную военную помощь на сумму 50 миллионов канадских долларов (38,8 миллиона долларов США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Сегодня я анонсирую дополнительное выделение 50 миллионов [канадских] долларов на [военное] оборудование, которое мы отправим на Украину в качестве помощи», — сказал он.

Ранее Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласил его в страну для выступления перед канадским парламентом. Он также сообщил украинскому лидеру о намерении отправить на Украину груз с высокоспециализированной военной техникой.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.