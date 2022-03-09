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Арестован сбивший и оставивший на обочине жительницу Кубани полицейский

Арестован полицейский, который сбил женщину и оставил ее умирать на дороге

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Кубани арестовали полицейского, который сбил на дороге женщину и оставил ее на обочине; пострадавшая скончалась. Об этом в среду, 9 марта, сообщает KP.RU.

По данным издания, это случилось 3 марта на трассе станицы Павловской Краснодарского края. Предполагается, что 43-летний полицейский после наезда скрылся. Позже лежащую на обочине пострадавшую заметил водитель другого авто. Врачи скорой не смогли помочь ей. Они предположили, что при своевременной помощи женщину можно было спасти.

После случившегося полицейский приехал на работу, так как тем утром он как раз заступил на смену. Коллеги заметили нервное поведение. В ходе проверки правоохранитель практически не пытался отрицать свою вину. По его словам, в то утро во время поездки начался дождь, 57-летняя женщина появилась на дороге неожиданно, остановить машину водитель не смог.

Он погрузил сбитую женщину в салон автомобиля и повез в клинику. В дороге инспектор понял, что женщина скончалась. Тогда водитель в состоянии сильного душевного волнения остановил машину, вытащил женщину и оставил ее на обочине дороги, после чего приехал на работу. Сейчас полицейский уже отстранен от службы. В момент ДТП он был трезв, что подтверждается данными экспертизы.

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Леонид Микуляк
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