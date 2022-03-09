Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки

Диетолог Шишова заявила, что отказ от чипсов и газировки сделает россиян здоровее

Фото: Olga Kozachenko / Unsplash

Человек, избавившийся на две недели от продуктов с добавлением усилителей вкуса, почувствует себя лучше и уже не сможет вернуться к их употреблению. Такие последствия отказа чипсов и газировки назвала диетолог-нутрициолог Ева Шишова. Своим мнением специалист поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отмечается в заявлении.

Здоровье и бодрость

«Люди, которые страдают от пищевой зависимости от ярких вкусов, солей, усилителей вкусов и так далее без всего этого, конечно, станут здоровее», — считает нутрициолог.

Она заявила, что отказавшись от чипсов и газировок на две недели, человек сможет изменить свои пищевые привычки. Через названный срок вкусовые рецепторы, которые были притуплены усилителями вкуса начнут возвращаться к своему нормальному состоянию и станут воспринимать куда менее яркие вкусы. «Человек заметит, насколько вкусны другие продукты. Говорят, привычка формируется 21 день, но тут даже двух недель хватит, чтобы перестало хотеться вот этого всего яркого, газированного, соленого, сладкого. После, если дать ему те же чипсы или газировку, он начнет чувствовать все эти ароматизаторы и прочее», — высказалась Шишова.

Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua). Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Арестован сбивший и оставивший на обочине жительницу Кубани полицейский
Диетолог назвал последствия отказа от чипсов и газировки
Владелец Marlboro собрался сократить производство в России
Минобороны заявило о выведении из строя 90 процентов украинских аэродромов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.