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Экономика

Курсы доллара и евро достигли 114 и 124 рублей

Курс доллара на Мосбирже вырос на 8,5 процента до 114 рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Курс рубля по отношению к основным иностранным валютам после открытия торгов на Мосбирже 9 марта снизился, свидетельствуют данные площадки. Доллар достиг 113,8 рубля, а курс евро — 123,6 рубля, обе валюты достигли верхнего предела валютного коридора.

Доллар в рублях вырос на 8,5 процента, евро — на 3,9 процента. По состоянию на 10:28 мск Мосбиржа подвинула верхнюю планку предельного курса — доллар сразу вырос до 117,3 рубля, евро —127,4 рубля.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года Центробанк временно изменил порядок операций с наличной валютой. Теперь россияне могут снять с валютного счета не более десяти тысяч долларов наличными. Остальные средства можно будет снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Курс доллара от TradingView

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал альтернативу доллару и посоветовал россиянам обратить внимание на юани. При этом уточнил, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. По его словам, если нет задачи наличного хранения валюты, то на данный момент юань более ликвиден, чем доллар и евро.

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Софья Ермакова
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