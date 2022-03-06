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Россиянам назвали альтернативу доллару

Экономист Сосновский назвал китайский юань и швейцарский франк альтернативой доллару

Фото: Florence Lo / Reuters

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм» назвал альтернативу доллару.

Экономист посоветовал россиянам обратить внимание на юани. При этом уточнил, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. По его словам, если нет задачи наличного хранения валюты, то на данный момент юань более ликвиден, чем доллар и евро.

Эксперт добавил, что в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, так как экономика Китая «не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам».

Сосновский также сообщил, что еще одной альтернативой доллару становится покупка физического золота. Интерес к нему ранее был в России невысокий из-за необходимости платить НДС в размере 20 процентов, однако в настоящее время этот налог отменен, сказал эксперт. По его словам, отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.

«С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью», — добавил он.

Ранее Центробанк ввел новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Теперь перечислять супругам и близким родственникам можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц. Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета супругов, а также родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков, включая усыновителей и усыновленных.

Марина Совина
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