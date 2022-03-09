Аналитик предрек падение системы евро из-за антироссийских санкций

Аналитик компании Goldmoney Holding предрек падение системы евро из-за антироссийских санкций. Об этом пишет DWN.

По словам эксперта, западные страны ошибочно считают Россию слабой с экономической точки зрения. Он заявил, что российская экономика находится «в относительно здоровом и стабильном состоянии». «Подоходный налог составляет 13 процентов, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20 процентов», — сообщил специалист.

В Goldmoney Holding также добавили, что Россия еще в 2014 году диверсифицировала свои финансовые резервы, сократив их объем в долларах и увеличив доли в евро, юанях и золоте. По словам аналитика, спустя восемь лет цена на золото в долларах поднялась на 60 процентов, а в евро на 73 процента. Эксперт заявил, что это говорит об эффективности решений Центробанка России.

Аналитик считает, что санкции могут оказать обратный эффект, который спровоцирует падение системы евро, поскольку заморозка российских активов может негативно повлиять на европейские банки.

Ранее сообщалось, что Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года.

7 марта глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, но пока держит их в секрете. По его словам, ограничения будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС в Версале.

