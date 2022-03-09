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Популярные смарт-часы оказались опасны

Fitbit отозвала смарт-часы Ionic из-за ожогов пользователей

Изображение: Fitbit

Принадлежащая Google компания Fitbit отозвала часы популярной модели Ionic из-за травм, полученных пользователями. Об этом сообщает издание Thee Verge.

Компания объявила, что сотрудничает с Комиссией по безопасности товаров широкого потребления США (Consumer Product Safety Commission, CPSC), чтобы запустить программу добровольного возврата умных часов. Оказалось, что из-за технических проблем аккумулятор девайса мог перегреваться. В ряде случаев происходило возгорание батареи, которое привело к получению ожогов носителями гаджета.

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«Безопасность клиентов всегда является главным приоритетом Fitbit, и из соображений предосторожности мы проводим добровольный отзыв смарт-часов», — отметили представители фирмы. Проблема с перегревом была замечена примерно в 0,01 процента случаев — всего компания продала около миллиона единиц умных часов в США, порядка 693 тысяч комплектов устройства были реализованы в других странах мира.

По данным CPSC, в Fitbit обратились 115 и 59 пользователей из-за США и других стран, которые рассказали о проблемах с перегревом. Компании стало известно о 78 случаях, когда Fibit Ionic нанесли ожоги своим владельцам из США, в остальном мире от устройства пострадало 49 пользователей. Fitbit получила два сообщения об ожогах третьей степени и четыре — об ожогах второй степени.

При возврате часов потребители получат по 299 долларов. Fibit Ionic были выпущены в 2017 году, производство устройства прекратилось в 2020 году.

В конце января аналитики компании ESET рассказали, что киберпреступники могут использовать умные часы для кражи персональных данных. По словам экспертов, повышенная опасность связана с тем, что многие смарт-часы и фитнес-трекеры синхронизируются со смартфонами владельцев.

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Андрей Ставицкий
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