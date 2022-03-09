Россиянин до смерти забил сожительницу и спрятал ее тело на балконе

В Комсомольске-на-Амуре за убийство сожительницы к девяти годам колонии особого режима был приговорен 63-летний россиянин. Об этом в среду, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале 2021 года в квартире на улице Лазо пьяный мужчина поссорился со своей жертвой, в результате конфликта он набросился на женщину и нанес ей около семи ударов по голове и телу. Удары оказались смертельными для женщины, и она скончалась на месте. После этого убийца и присутствовавший при расправе знакомый завернули тело в ковер и вынесли на балкон.

Позже окоченевший труп женщины был обнаружен там сотрудниками правоохранительных органов. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Ранее мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.

22 февраля сообщалось, что в Якутске мужчина забил до смерти музыкального руководителя Русского театра.