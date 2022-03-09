Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин

Политолог Дудаков допустил, что Байдену объявят импичмент из-за повышения цен на бензин

Рекордный рост цен на бензин в США ударил и по рейтингу американского президента Джо Байдена, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что недовольство его политикой приведет к объявлению символического импичмента.

Недовольство населения политикой Байдена растет, это безусловно. Мы видим, что цены на бензин пробили исторический рекорд в 4,2 доллара, во многих либеральных штатах, типа Калифорнии, где высокие налоги, цены уже стремятся к 7 долларам за галлон. Это очень много, учитывая, что при [экс-президенте США Дональде] Трампе было всего 1,5-2 доллара Малек Дудаков политолог-американист

Так как Америка — нация автомобилей, это касается каждого жителя Штатов, напомнил он. Кроме того, повышение цен на бензин отражается на логистике и повышении продовольственной инфляции. Существенную роль также играет дефицит удобрений, которые поступали в США из России и Белоруссии, рассказал Дудаков.

Все это приводит и продолжит приводить к негативным политическим последствиям для Байдена, считает он. «Это поставит в безвыходное положение демократов на предстоящих выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. Они могут потерять обе палаты Конгресса, а в случае такой ситуации, можно ожидать попытки импичмента Байдена весной следующего года», — предположил политолог.

По его мнению, вероятность объявления импичмента президенту США остается сравнительно невысокой, так как для этого необходимо две трети голосов в Сенате, однако за эту процедуру могут проголосовать немало законодателей. «Как минимум символический импичмент в нижней палате Байдену, я думаю, вполне возможно, что объявят», — заключил Дудаков.

Ранее США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель, а цена бензина в США достигла исторического максимума — 4,17 доллара за галлон.

