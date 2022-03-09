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Биолаборатории на Украине назвали инструментом прямой угрозой России

В МИД РФ заявили, что биолаборатории США на Украине являются инструментом прямой угрозы

В МИД России заявили, что данные о биолабораториях США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона и являются инструментом прямой угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подтверждаем вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при финансировании Минобороны США», — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы.

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Марина Совина
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