Россия сократит использование доллара в финоперациях

В условиях санкций Россия сократит использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах и в финоперациях переключается на незападные рынки капитала. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, его слова приводит РИА Новости.

Представитель министерства указал, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства, а необходимый запас прочности для корректировки финансовой политики у страны имеется. Среди ключевых моментов экономической политики Биричевский упомянул не только сокращение использования доллара, но и «обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами».

Ранее в Кремле говорили, что сейчас в российской экономике складывается экстраординарная ситуация, и она потребует экстраординарных мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, западные санкции не означают изоляцию страны от мира. «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну», — констатировал он.

Ожидается, что правительство в среду, 9 марта, обсудит вопрос о социально-экономических мерах, принимаемых в условиях контрсанкций.