Кабмин России обсудит меры в условиях контрсанкций

Правительство России в среду, 9 марта, обсудит вопрос о социально-экономических мерах, принимаемых в условиях контрсанкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина.

На заседании планируется рассмотреть вопрос о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

Вопрос касается реализации мер социально-экономического характера, в том числе в области земельных отношений, кадастрового учета, градостроительной деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. 8 марта российский лидер предложил установить новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом.