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Россияне «развернулись» в сторону частных домов

В России стали возводить больше частных домов в 2021 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам 2021 года среди жителей России произошел разворот в сторону индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в разговоре с «Известиями» рассказала президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

По словам эксперта, в 2021 году в стране стали возводить больше частных домов, чем многоквартирных. Издание со ссылкой на данные Росстата заявило, что за прошедший год на ИЖС пришлось 49,1 миллиона квадратных метров, а на многоквартирные дома — 43,5 миллиона квадратных метров.

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Косарева отметила, что полностью переориентировать рынок на частные дома невозможно, однако необходимо строить больше таких объектов. Подобные проекты можно развивать в Московской области. «Это пятно многоэтажной высокоплотной застройки расширяется, тогда как было бы гораздо более целесообразно развивать низкоплотную индивидуальную застройку. Это более правильное градостроительное развитие с точки зрения потребности граждан — в том числе в условиях пандемии, когда увеличился спрос на индивидуальное жилье», — заявила президент фонда.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в 2021 году россияне стали предпочитать загородные частные дома квартирам в многоэтажках. За год в стране ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья — показатель на 13 процентов превышает данные 2020 года.

Нина Ташевская
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